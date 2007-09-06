Балога написал письмо в СБУ

Глава Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА просит СБУ дать правовую оценку заявлениям отстраненного от исполнения обязанностей министра транспорта и связи Николая РУДЬКОВСКОГО о возможной подготовке терактов.

Как сообщает официальное интернет-представительство Президента, в письме В.БАЛОГИ к в.и.о. председателя СБУ Валентину НАЛИВАЙЧЕНКО идет речь: «С учетом серьезности выдвинутых обвинений, которые дестабилизируют общественно-политическую обстановку в государстве, прошу дать правовую оценку заявлениям, выяснить наличие оснований для проверки изложенной Н.РУДЬКОВСКИМ информации и принять решение в соответствии с действующим законодательством».

Как сообщал УНИАН, 4 сентября Совет национальной безопасности и обороны поручил премьер-министру Виктору ЯНУКОВИЧУ выполнить решение СНБО об отстранении Н.РУДЬКОВСЬКОГО от должности министра транспорта и связи.

В тот же день Н.РУДЬКОВСКИЙ в эфире “5 канала” заявил о подготовке Секретариатом Президента масштабной катастрофы с человеческими жертвами. Он обратился в СБУ с требованием принять меры по недопущению сценария "мукачевской банды, которая засела на Банковой".

5 сентября СБУ направила запрос Н.РУДЬКОВСКОМУ с требованием предоставить информацию по поводу его заявлений о возможной подготовке теракта.

Сегодня, 6 сентября, к Н.РУДЬКОВСКОМУ была направлена оперативно-следственная группа СБУ для получения объяснений в отношении его заявлений. По информации пресс-центра ведомства, СБУ обратилась к Н.РУДЬКОВСКОМУ с требованием предоставить имеющуюся у него информацию для проведения соответствующих предупредительных мероприятий. Однако до сих пор никаких ответов от него не поступило, а сам министр транспорта уклоняется от встречи со стражами порядка, идет речь в сообщении.

Н.РУДЬКОВСКИЙ заявил сегодня на пресс-конференции в Днепропетровске об отсутствии оснований давать показания следователям СБУ.