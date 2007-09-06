Сколько будет стоить ”подкупной” голос избирателя

Нынешние парламентские выборы будут «грязнее» предыдущих, прогнозирует председатель Комитета избирателей Украины Игорь ПОПОВ.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на пресс-конференции в Одессе, мотивируя свою аргументацию тем, что «чистота выборов-2006 была социальным заказом», он сказал: «Тогда Президент Виктор ЮЩЕНКО был настолько заинтересован показать миру, что мы в состоянии провести честные выборы, что ради этого мог пожертвовать их результатом».

А в предстоящих выборах, по мнению И.ПОПОВА, «главным будет именно результат, для достижения которого участники выборов задействуют все свои возможности».

Глава КИУ спрогнозировал, что стоимость одного «подкупного» голоса избирателя на выборах 30 сентября может составить 100 грн. «Однако купить большое количество голосов, я думаю, все же не всем удастся: покупать более 50 тысяч голосов не будут - это слишком заметно», - убежден И.ПОПОВ.

По его мнению, «в ходе подсчета голосов представители той или иной политической силы, скорее всего, разочаруются в итогах голосования и создадут сценарий, по которому попытаются опротестовать результаты выборов вплоть до революционных действий». К дальнейшей эскалации напряженности в обществе могут привести активные действия проигравшей стороны, которая не признает поражения и использует все возможности для доказательства своей правоты, отметил И.ПОПОВ.

Определенная база для этого, считает И.ПОПОВ, заложена в самом в избирательном законодательстве. Он не исключил, что проигравшая сторона обнулит свои списки и вынудит Украину пойти на новые парламентские выборы.

Сотрудник Одесской облорганизации КИУ Олег КОНСТАНТИНОВ, принявший участие в пресс-конференции, отметил, что в подготовке властей к нынешним выборам имеется ряд изъянов, в частности, он оценил как «неудовлетворительное материально-техническое обеспечение избирательных участков в Одесском регионе».

«Не отвечают предъявляемым к ним требованиям многие помещения избиркомов, которые не обеспечены компьютерной техникой, - подчеркнул О.КОНСТАНТИНОВ. - Наблюдается значительная ротация кадров. К примеру, уже сейчас на двух участках заменены даже председатели избирательных комиссий, на многих участках не хватает даже урн для бюллетеней. Все это может существенно затруднить проведение голосования».