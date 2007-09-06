Ющенко считает, что Мороз работает на раскол страны

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что инициатива председателя Верховной Рады 5-го созыва Александра МОРОЗА объявить импичмент Президенту направленная на раскол страны. Об этом он сообщил сегодня в интервью журналистам во время поездки по Киевской области.

Как передает корреспондент УНИАН, при этом В.ЮЩЕНКО посоветовал подобные вопросы решать «без лишней шумихи, без суеты, исключительно в правовом режиме».

«Я убежден, что политик, которому уже нечего сказать своей нации, сегодня будет заботиться лишь об одном – раскол, и чем больший раскол в обществе, тем лучше для таких политиков. Досадно, что такие в свое время казалось бы высокие политики Украины заканчивают свою политическую жизнь такими делами. Досадно», - отметил Президент.

Как сообщал УНИАН, 5 сентября на пресс-конференции А.МОРОЗ сказал, что в следующем парламенте может быть начата процедура импичмента Президента Виктора ЮЩЕНКО. Он не исключил, что одним из инициаторов начала процедуры импичмента может быть БЮТ.