Рудьковский категорически отказался общаться со следователями СБУ

Министр транспорта и связи Украины Николай РУДЬКОВСКИЙ заявил сегодня на пресс-конференции в Днепропетровске об отсутствии оснований давать показания следователям СБУ по поводу его заявлений о возможности масштабных терактов на транспорте.

«Абсолютно нет никаких оснований давать объяснения СБУ. Все материалы я передал СБУ раньше. А теперь покажу копию письма на имя Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО от 23 августа, в котором я, ссылаясь на сообщение в СМИ, предупреждал о возможных инцидентах на транспорте», - подчеркнул министр.

По его словам, реакции от Президента, его Секретариата и СБУ не поступило.

Н.РУДЬКОВСКИЙ отметил, что именно это и «нагнетание ситуации» побудили его к обнародованию позиции относительно вероятных терактов.

По словам министра, не его дело - предупреждать чрезвычайные ситуации на транспорте.

«Пусть СБУ работает. Я не хотел бы, чтобы они расследовали ситуации по фактам», - сказал Н.РУДЬКОВСКИЙ.

Министр также отметил, что СБУ, вместо того, чтобы предупреждать неправомерные действия в Украине, занимается политическим пиаром. Он заявил, что спецслужбы до сих времени не нашли людей, которые “пустили под откос “Столичный экспресс”.

Как стало известно корреспонденту УНИАН, сегодня после совещания, которое провел министр Н.РУДЬКОВСКИЙ на Приднепровской железной дороге, представители оперативно-следственной группы СБУ пытались получить у министра объяснение относительно его предыдущих заявлений в порядке ст. 97 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Однако он категорически отказался общаться со следователями СБУ.

Министр транспорта, отвечая на вопросы журналистов, также сообщил, что не знает о внеочередном заседании Межведомственной координационной комиссии Антитеррористического центра при СБУ, куда Н.РУДЬКОВСКИЙ вызван на 7 сентября для дачи объяснений по существу.

Как сообщал УНИАН, 4 сентября Совет национальной безопасности и обороны поручил премьер-министру Виктору ЯНУКОВИЧУ выполнить решение СНБО об отстранении Н.РУДЬКОВСКОГО от должности министра транспорта и связи.

В тот же день Н.РУДЬКОВСКИЙ в эфире “5 канала” заявил о подготовке Секретариатом Президента масштабной катастрофы с человеческими жертвами. Он обратился к СБУ с требованием принять меры по недопущению сценария "мукачевской банды, которая засела на Банковой".

5 сентября СБУ направила запрос Н.РУДЬКОВСКОМУ с требованием предоставить информацию по поводу его заявлений относительно возможной подготовки теракта.

Сегодня, 6 сентября, к Н.РУДЬКОВСКОМУ была направлена оперативно-следственная группа СБУ для получения объяснений относительно его заявлений. По информации пресс-центра ведомства, СБУ обратилась к Н.РУДЬКОВСКОМУ с требованием предоставить имеющуюся у него информацию для проведения соответствующих о предупредительных мероприятий. Однако до сих пор никаких ответов от Н.РУДЬКОВСКОГО не поступило, а сам министр транспорта уклоняется от встречи с правоохранителями, говорится в сообщении.

Кроме того, в соответствии с Законом «О борьбе с терроризмом», 7 сентября состоится внеочередное заседание Межведомственной координационной комиссии Антитеррористического центра при СБУ, на которую вызван Н.РУДЬКОВСКОГО для дачи объяснений по существу.