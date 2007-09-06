Морозу вернут ”вертушку” сегодня
Вопрос рассматривался на Кабмине
Правительственная связь в Верховной Раде будет возобновлена сегодня.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ.
«На заседании Кабмина этот вопрос рассматривался, сейчас Минюст дал (этому факту) свою экспертную оценку, и к телефонной связи буде подключена Верховная Рада», - сказал А.КЛЮЕВ.
Он заявил, что отключение правительственной связи в ВР было произведено нецивилизованно и незаконно.
Справка УНИАН. 5 сентября председатель Верховной Рады V созыва Александр МОРОЗ обратился к премьер-министру Виктору ЯНУКОВИЧУ с просьбой не отключать его от правительственной связи.
В частности, по словам А.МОРОЗА, он направил письмо премьер-министру по этому поводу, «поскольку правительственная связь - это структура Кабинета Министров Украины».