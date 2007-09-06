Ющенко обратится в КС

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обратится в Конституционный Суд с просьбой рассмотреть вопрос относительно конституционности закона о закупке товаров, работ и услуг за государственные средства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время выступления на форуме «От первичного звена к здоровой нации», который проходит в Киевской области.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что Секретариат Президента готовит представление в Конституционный Суд относительно закона о тендерных закупках, и через 2-3 дня настоящий документ будет готов.

«Этого представления хватит, чтобы заблокировать данный закон, а чтобы разработать новый - нужна добрая воля правительства», - считает глава государства.

Во время выступления он также отметил, что существующая процедура тендерных закупок, принятая и разработанная правящей коалицией, отбросила страну в прошлое.

В.ЮЩЕНКО раскритиковал то, что сегодня на счету правительства лежит достаточно значительная сумма остатка, и в это время правительство берет заем.

Президент заметил, что проблема заключается в плохом управлении этими средствами и невозможностью их освоения через тендерные процедуры.

В.ЮЩЕНКО рассказал присутствующим, что несколько недель назад имел беседу по этому поводу с премьер-министром Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ, и они пришли к согласию, что необходимо отменить закон о тендерных закупках, а правительство должно разработать новый механизм госзакупок, который до избрания нового парламента будет вступать в силу решением Совета национальной безопасности и обороны.

Президент считает, что это лучший и самый быстрый путь разрешения проблемы в данной сфере.

Как сообщал УНИАН, Президент неоднократно заявлял, что считает неэффективной и криминализированной действующую редакцию закона о государственных закупках.

Он предложил 4 сентября на заседании СНБО принять новый порядок проведения государственных закупок.

В.ЮЩЕНКО предложил немедленно разработать новый механизм в этой сфере совместно с правительством и правоохранительными органами, принять его на заседании СНБО и после открытия первой сессии Верховной Рады нового созыва утвердить данный механизм на законодательном уровне.

В свою очередь, премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ и первый вице-премьер-министр Николай АЗАРОВ заявили, что изменения к закону о государственных закупках должны приниматься Верховной Радой, а не СНБО.

По результатам заседания СНБО, которое состоялось 4 сентября, Порядок проведения госзакупок был отправлен на доработку.

Справка УНИАН. Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О закупке товаров, работ и услуг за государственные средства» и другие законодательные акты Украины» Верховная Рада приняла 15 декабря 2005 года. Данным законом, в частности, вводится принцип общественного контроля за госзакупками, уточняются отдельные процедурные вопросы, касающиеся порядка раскрытия тендерных предложений.