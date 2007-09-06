НУ-НС заявляет, что Янукович цинично обманул представителей ПАСЕ

Блок “Наша Украина – Народная самооборона” заявляет, что Партия регионов и ее лидер Виктор ЯНУКОВИЧ в который раз обманули украинский народ и международное сообщество, сообщив об отмене депутатской неприкосновенности.

Как говорится в заявлении НУ-НС, переданной агентству УНИАН, 4 сентября состоялось так называемое заседание нелегитимной Верховной Рады Украины V созыва. Партия регионов неоднократно заявляла, что основной целью этого собрания должна стать отмена неприкосновенности народных депутатов Украины. Более того, после проведения заседания премьер-министр Украины В.ЯНУКОВИЧ “с присущим ему цинизмом на встрече с представителями Парламентской Ассамблеи Совета Европы заявил о принятии так называемым парламентом исторического решения об отмене неприкосновенности депутатов”, отмечают в блоке.

Блок «Наша Украина – Народная самооборона» заявляет, что “на так называемом заседании парламента 4 сентября вопрос снятия неприкосновенности с депутатов не рассматривался и не был проголосован. Рассматривая изменения к Закону Украины «О статусе народного депутата Украины», бывшие парламентарии оставили без изменений статью 27 закона, которой депутатам гарантируется депутатская неприкосновенность”.

“Мы убеждены, что такие шаги наших политических оппонентов являются беспрекословным доказательством их стремления не только сохранить в Украине касту неприкосновенных, но и расширить ее. Лично В.ЯНУКОВИЧ выступил за сохранение за министрами депутатского мандата, а, следовательно, и обретение для себя и своих соратников неприкосновенности, согласно которой они будут прятаться от ответственности за ухудшение благосостояния граждан, рост цен, многомиллиардные коррупционные сделки и другие совершенные перед людьми преступления”, говорится в заявлении.

«Наша Украина – Народная Самооборона» убеждена, что “граждане Украины дадут надлежащую оценку лжи и цинизму «регионалов» и их политических союзников на выборах 30 сентября. В свою очередь мы отмечаем, что уже с самого начала работы Верховной Рады Украины VI созыва мы ликвидируем в Украине касту безответственных и привилегированных. Мы отменим депутатскую неприкосновенность, ведь закон – один для всех”.

Как сообщал УНИАН, 4 сентября председатель ВР V созыва Александр МОРОЗ открыл четвертую сессию парламента. Собравшиеся предварительно одобрили закон о внесении изменений в Конституцию Украины относительно гарантии неприкосновенности для отдельных должностных лиц и направили его в Конституционный Суд. Данным законопроектом предусмотрено исключить из Конституции части 1 и 3 статьи 80 (гарантирование депутатской неприкосновенности народным депутатам и невозможность без согласия ВР привлекать их к уголовной ответственности, задерживать и арестовывать) и часть 1 статьи 105 (пользование Президента Украины правом неприкосновенности на время исполнения полномочий).

5 сентября во время встречи с представителями наблюдательной миссии Парламентской ассамблеи Совета Европы Ренате ВОЛЬВЕНД и Берном ЯКОБСЕНОМ премьер-министр Украины В.ЯНУКОВИЧ назвал историческим решение ВР 5-го созыва об отмене депутатской неприкосновенности. «4 сентября состоялось пленарное заседание Верховной Рады, на котором было принято историческое решение», - сказал он.