Чорновил говорит, что Партия регионов может дать задний ход

Партия регионов может снять вопрос о статусе русского языка из предлагаемых на референдум. Об этом сегодня в эфире Радио Свободазаявил «регионал» Тарас Чорновил.

По его мнению, на референдум в первую очередь следует выносить вопрос формы власти в Украине и ее статуса как внеблокового или блокового государства:

«Это вопрос вообще еще нужно хорошо обдумать, стоит ли его ставить, потому что вопросы языка очень часто возмущают людей, так как вопрос религии, вопрос мировоззрения. И нам где-то нужно немного от этого отойти. Пока еще это только мой личный комментарий», – заявил Тарас Чорновил.

Тарас Чорновил также сказал, что Партия регионов поддерживает инициативы БЮТ относительно вопросов, которые должны вынести на референдум: «Основное – это определение статуса власти в Украине, соотношение власти. Мы поддерживаем инициативу БЮТ. Мы решили наконец прекратить этот абсурд или довести это до конца до абсурда, или продемонстрировать противопоставление: когда БЮТ предлагает определяться или диктатура Президента, или парламента, мы предложим вариант: первое – это президентско-парламентская республика, второй момент – это изменения относительно местного самоуправления, чтобы наконец прекратилась эта президентская вертикаль и было, как во всей Европе».

Накануне руководитель избирательного штаба Партии регионов Борис Колесников заявил, что «регионы» инициируют проведение Всеукраинского референдума.

По его словам, на этот референдум вынесут вопрос относительно статуса русского языка, внеблокового статуса Украины и избрания прямым голосованием глав районных и областных государственных администраций.

Оппозиция раскритиковала планы Партии регионов.

Блок «Наша Украина – Народная самооборона» назвал эту инициативу «неудачной попыткой привлечь внимание избирателей». БЮТ – «опасной и спекулятивной предвыборной технологией» и «очередным обманом».