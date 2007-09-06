К Рудьковскому направили следователей СБУ

К министру транспорта и связи Николаю РУДЬКОВСКОМУ направлена оперативно-следственная группа СБУ для получения объяснений относительно его заявлений о возможной подготовке к совершению на транспорте преступлений террористического характера.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, следователями СБУ совместно с подразделением по борьбе с терроризмом создана оперативно-следственная группа и начата проверка заявлений Н.РУДЬКОВСКОГО, прозвучавшие 4 сентября в эфире “5 канала”.

5 сентября СБУ обратилась к Н.РУДЬКОВСКОМУ с требованием предоставить имеющуюся у него информацию для проведения соответствующих предупредительных мероприятий. Однако до сих пор никаких ответов от Н.РУДЬКОВСКОГО не поступило, а сам министр транспорта уклоняется от встречи с правоохранителями, говорится в сообщении.

В связи с этим сегодня, 6 сентября к Н.РУДЬКОВСКОМУ направлена оперативно-следственная группа для получения от него объяснений в порядке ст.97 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Кроме того, в соответствии с Законом Украины «О борьбе с терроризмом», 7 сентября состоится внеочередное заседание Межведомственной координационной комиссии Антитеррористического центра при СБУ, на которую вызван Н.РУДЬКОВСКИЙ для дачи объяснений по существу.

Как сообщал УНИАН, 4 сентября Совет национальной безопасности и обороны поручил премьер-министру Виктору ЯНУКОВИЧУ выполнить решение СНБО об отстранении Н.РУДЬКОВСКОГО от должности министра транспорта и связи, а Нестора ШУФРИЧА – от должности министра по вопросам чрезвычайных ситуаций.

В тот же день Н.РУДЬКОВСКИЙ в эфире “5 канала” заявил о подготовке Секретариатом Президента масштабной катастрофы с человеческими жертвами. Он обратился к СБУ с требованием принять меры по недопущению сценария "мукачевской банды, которая засела на Банковой".

5 сентября Служба безопасности Украины направила запрос Н.РУДЬКОВСКОМУ с требованием предоставить информацию по поводу его заявлений о возможной подготовке теракта.