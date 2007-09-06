Москаль рассказал популярный в МВД анекдот про Цушко

„Я готов хоть сегодня пойти в церковь и поставить там свечку, лишь бы МОРОЗ не попал в Верховную Раду”, - заявил генерал-лейтенант милиции, бывший заместитель министра внутренних дел и председателя СБУ Геннадий МОСКАЛЬ на пресс-конференции в Черновцах кандидатов в народные депутаты от блока „Наша Украина – Народная Самооборона”.

Как передает корреспондент УНИАН, при этом он обвинил правительство Виктора ЯНУКОВИЧА в непрофессионализме, и выразил мнение, что в этом „в первую очередь виноваты социалисты”, которые, не имея в своих рядах квалифицированных кадров, не смогли заключить соглашения с профессиональными менеджерами, а делегировали в правительство Николая РУДЬКОВСКОГО и Василия ЦУШКО.

„Хочу сказать о господине ЦУШКО, который нам постоянно перепуганно сообщает об уменьшении преступности. Так в советские времена пугали уровнем преступности в США. А у нас сегодня днем совершается 1370 преступлений, то есть 57 в час. Пока мы проводим пресс-конференцию, за это время кого-то убили и ограбили. В день происходит 329 краж, 110 ограблений квартир, 8 убийств и 14 телесных повреждений и 412 хулиганств. Потому я думаю, что господину министру нужно быть немножко более скромным и не показывать такие оптимистичные прогнозы, которые он делает из экрана телевизора”, - заявил бывший заместитель министра МВД.

Г.МОСКАЛЬ рассказал журналистам анекдот, который, по его словам, очень популярен в среде МВД: „Идет коллегия МВД и ЦУШКО говорит: „Товарищи! У нас уменьшилось количество заказных убийств”, в зале встает руководитель УБОП и говорит: „Но зато как улучшилось их качество!”.

Поэтому, сказал генерал-лейтенант милиции, он обещает сходить в Черновцах в церковь и поставить свечку, чтобы социалисты не попали в Верховную Раду следующего созыва.

На пресс-конференции Г.МОСКАЛЬ представился журналистам временно безработным. «Я свободный человек в невольной стране, и буду делать все, чтобы освободить Украину от политической силы, которая ее временно оккупировала», – заявил он. «Временным оккупантом» Украины Г.МОСКАЛЬ считает Партию регионов.

Прежний заместитель министра внутренних дел и председателя СБУ заявил также, что не может назвать ни одного позитива в деятельности правительства В.ЯНУКОВИЧА, которое в своей политической рекламе, по мнению Г.МОСКАЛЯ, „манипулирует цифрами”. По его словам, задекларированный правительством рост ВВП для украинца как радиация, которую он «не слышит и не видит». Он также убежден, что правительство и коалиционное большинство Верховной Рады должны нести ответственность за то, что Украина превратилась из промышленного государства „в сплошной базар и сырьевой придаток Европы, а треть населения из-за обнищания не в состоянии оплатить даже коммунальные услуги”.

Генерал-лейтенант также убежден, что В.ЯНУКОВИЧ ничего не делает для преодоления демографического кризиса, эпидемий туберкулеза и СПИДа, которые угрожают национальной катастрофой. «В Луганске я жил в панельке. Так этот дом весь практически был болен туберкулезом», – отметил Г.МОСКАЛЬ (УНИАН: Г.МОСКАЛЬ возглавлял Луганску областную государственную администрацию с ноября 2005 по апреля 2006 года).