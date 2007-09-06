Луценко: Янукович прячется за юбкой у Богатыревой
Лидер блока НУ-НС хочет дебатировать
Первый номер списка НУ-НС Юрий Луценко снова зовет на публичные дебаты лидера Партии регионов Виктора Януковича.
Об этом он сказал во время визита на Житомирскую фабрику, сообщает пресс-служба блока.
"Я уже месяц зову лидера ПР Януковича на публичные дебаты, чтобы спросить, где обещанное повышение зарплат и пенсий, где улучшение нашей жизни", - сказал Луценко.
"Тем не менее Янукович – большой "эффективный" дон – прячется за юбкой у Раисы Богатыревой и говорит дебатировать с ней. Нет вопросов, я и с ней готов дебатировать", - добавил Луценко.
Вместе с тем он высказал убеждение, что Богатырева тоже откажется идти на дебаты.
"Регионалы" не хотят рассказывать людям, почему в стране господствуют такой беспорядок и беззаконие. Их абсолютно устраивает такая жизнь", - сказал Луценко.