Луценко: Янукович прячется за юбкой у Богатыревой

Первый номер списка НУ-НС Юрий Луценко снова зовет на публичные дебаты лидера Партии регионов Виктора Януковича.

Об этом он сказал во время визита на Житомирскую фабрику, сообщает пресс-служба блока.

"Я уже месяц зову лидера ПР Януковича на публичные дебаты, чтобы спросить, где обещанное повышение зарплат и пенсий, где улучшение нашей жизни", - сказал Луценко.

"Тем не менее Янукович – большой "эффективный" дон – прячется за юбкой у Раисы Богатыревой и говорит дебатировать с ней. Нет вопросов, я и с ней готов дебатировать", - добавил Луценко.

Вместе с тем он высказал убеждение, что Богатырева тоже откажется идти на дебаты.

"Регионалы" не хотят рассказывать людям, почему в стране господствуют такой беспорядок и беззаконие. Их абсолютно устраивает такая жизнь", - сказал Луценко.

Украинская правда