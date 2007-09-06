Тимошенко подводит Мороза под криминальную статью

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что председатель парламента 5-го созыва Александр МОРОЗ тратит государственные средства на работу «несуществующей Верховной Рады», за что должен отвечать.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, об этом она заявила в среду вечером в эфире Винницкой государственной телекомпании, отметив, что «для МОРОЗА это превышение служебных полномочий, и МОРОЗ должен за это отвечать. Для этого есть статья Уголовного кодекса».

Как сказала Ю.ТИМОШЕНКО, досрочные выборы являются свидетельством того, что Верховной Рады 5-го созыва не существует.

Лидер БЮТ в который раз отметила, что отменять неприкосновенность и льготы надо в действующем парламенте.

Также она призвала людей не смотреть рекламу, а смотреть на дела политиков. «Пусть политики вам отчитываются», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

Кроме того, она подчеркнула, что государство должно посмотреть на творческую молодежь и поддержать ее. «Пока мы не поднимем духовность нашей страны, мы не сможем иди дальше», - сказала лидер БЮТ.