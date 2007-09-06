Тимошенко стала профессором

БЮТ назначил именные стипендии студентам и аспирантам физико-математических школ Винницкого национального технического университета.

Как передает корреспонденту УНИАН, об этом сообщила лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО во время поездки в Винницкую область.

По ее словам, именные стипендии от БЮТ в размере по 500 грн. ежемесячно будут получать 7 аспирантов, по 400 грн. - 7 студентов дневной формы обучения и по 300 грн. - 7 студентов заочной формы обучения. Выплата именных стипендий назначена с 1 сентября 2007 года по 30 июня 2008 года, сообщила она.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что выплата стипендий будут финансироваться за счет партийных средств.

В свою очередь, ректор Винницкого национального технического университета Борис МОКИН при согласии совета профессоров университета присвоил Ю.ТИМОШЕНКО звание "Почетный профессор Винницкого национального технического университета". Б.МОКИН вручил лидеру БЮТ диплом профессора и надел на нее профессорскую мантию.