Шуфрич рассказал, как Ющенко с ним ”грубо обошелся”

Запрет на оскорбления политических оппонентов, который содержится в "Кодексе чести" Партии регионов, не распространяется на оскорбления в адрес президента.

Такой вывод можно сделать со слов руководителя предвыборного штаба Партии регионов, который прокомментировал партийный документ в эфире "1+1".

Отвечая на вопрос ведущей, соотносятся ли с "Кодексом чести" заявления представителей Партии регионов Анны Герман, назвавшей президента Виктора Ющенко "пидпанком" и министра по чрезвычайным ситуациям Нестора Шуфрича, назвавшего членов СНБО "клоунами", Колесников ответил:

"СНБО и президент не являются субъектами выборов. Речь в кодексе чести идет о том, что нужно рекламировать себя, а не других".

"Шуфрич и Герман критиковали президента – он не субъект избирательного процесса", - добавил он.

В свою очередь Шуфрич в эфире 5 канала, комментируя свои слова в адрес Ющенко, сказал:

"Ющенко никуда не баллотируется. Когда будут президентские выборы, то, возможно, я воздержусь от своей гражданской оценки, действий президента".

"Я сейчас не хочу цитировать, как он (Ющенко) называл меня на Винниччине. Все таки он считает себя президентом. По крайней мере он себя считает президентом. Я уже об остальной части страны не говорю. То, что он во время моего доклада грубо обратился ко мне на "ты"... Все таки, как это говорят, мы с ним коз вместе не пасли и пчел вместе не разводили", - добавил Шуфрич.

Вместе с тем он пообещал быть толерантным в своих оценках действий оппонентов, а также "говорить правду и только правду".

Украинская правда