Кушнарев хочет, чтобы Ющенко присмирил ”любих друзів”

Член фракции Партии регионов "Регионы Украины" Евгений КУШНАРЕВ не исключает, что парламент рассмотрит вопрос о ликвидации должности Президента или избрании его парламентом уже в 2009 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, выступая на заседании “круглого стола” «Новый парламент и его роль в реформировании политической системы Украины».

По словам Е.КУШНАРЕВА, сегодня Президент беспокоится лишь о том, как сберечь свою должность в 2009 году, а должен беспокоиться о том, «как выполнить ту историческую миссию, которую он поднял с земли Майдана».

Если его будет тревожить судьба Украины, то он должен, по словам Е.КУШНАРЕВА, проявить политическую волю – «присмирить "любих друзів" и решать проблемы в интересах всей Украины».

При этом он выразил большие сомнения, что это произойдет. «Если все будет не так, я предполагаю и думаю, что при участии Партии регионов будет формироваться конституционное большинство для внесения изменений в Конституцию - как минимум, о выборах Президента парламентом в 2009 году, а, возможно, и вообще с вопросом, нужна ли Украине должность Президента, если мы хотим двигаться в направлении европейской демократии», - подчеркнул Е.КУШНАРЕВ.

Он также высказал мнение, что сегодня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО тормозит воплощение политической реформы.

Е.КУШНАРЕВ также отметил, что сейчас крайне необходимо продолжить конституционную реформу, поскольку сегодня в регионах нередко складывается ситуация противодействия между исполнительной властью и областными советами. Он привел пример Харькова, где не исключил выражения областным советом недоверия руководителю Харьковской областной государственной администрации Арсену АВАКОВУ в ближайшие дни.

Он отметил, что А.АВАКОВ уже ничего не решает, поскольку последний месяц занимается своим самосохранением. «Идет нарастающий хаос в системе власти», - заметил депутат.

Е.КУШНАРЕВ также отметил неподготовленность институтов власти и политической элиты к парламентско-президентской республике. По его словам, не существует достаточной правовой базы, а также политических традиций и опыта жить в новых условиях. «Поэтому мы видим, что вопросы, которые в демократических государствах даже не обсуждаются, у нас сегодня являются главным риском для создания коалиции – мне может не нравиться лично тот или иной политик, но мне абсолютно понятно, что политическая сила, получившая больше всего голосов внутри коалиции, получит пост премьера», - заметил политик.

В ходе своего выступления он также выразил сомнение, что после изменения Конституции исчезнут противоречия между правительством и ВР. Поскольку будет создана “помаранчевая” коалиция, в которой, по его мнению, будет создана собственная оппозиция, которая будет делать все, чтобы действия правительства и особенно премьер-министра не были успешными.

В свою очередь, представитель парламентской фракции БЮТ Владимир ПОЛОХАЛО заметил, что не стал бы драматизировать ситуацию. Он выразил убеждение, что в пределах определенного Конституцией срока будет создана стабильная Коалиция демократических сил, которая будет включать, приблизительно, 240 депутатов. Он также отбросил возможность создания в Коалиции демсил внутренней оппозиции.