В Черновцах повесился депутат горсовета

Во вторник в собственной квартире был найден повешенным депутат Черновицкого городского совета Игорь Васийчук, пишет сегодня "Коммерсантъ".

По словам исполняющего обязанности начальника черновицкого областного бюро судебно-медицинской экспертизы Ильи Беженаря, эксперты определили, что смерть депутата наступила вследствие механической асфиксии. "Борозда от веревки - двойная, и наиболее вероятно, что это "самоповешение". Каких-либо телесных повреждений, которые могли бы свидетельствовать о самообороне, на теле не обнаружено, как и следов алкоголя в крови погибшего",- отметил он.

Между тем в горсовете неофициально заявляют, что Игорь Васийчук мог покончить с собой, завершив расследование обстоятельств гибели своего сына.

Предсмертной записки он не оставил, и расследование по факту самоубийства милиция не проводит.