Азаров считает неконституционным требование Ющенко

Первый вице-премьер-министр, министр финансов Украины Николай АЗАРОВ считает не соответствующим Конституции требование Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО включить его социальные инициативы в бюджет следующего года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Партии регионов, говоря о требовании Президента включить его социальные инициативы в бюджет следующего года, Н.АЗАРОВ отметил, что Конституция и Бюджетный кодекс ничего не говорят о подобных формах взаимоотношения Президента и Кабинета Министров Украины. «Нет такого понятия. Есть предвыборные обещания лидера партии, тогда он должен сказать: «Я – лидер партии «Наша Украина», вот у меня такие-то есть инициативы», - подчеркнул министр финансов.

В то же время Н.АЗАРОВ отметил, что правительство осознает тот факт, что закон о государственном бюджете на 2008 год должен подписывать Президент. «Мы готовы максимально сотрудничать с Президентом в плане работы над бюджетом. Но ставить ультиматумы правительству означает наличие двух центров или двух правительств. Экономическая политика в стране может осуществляться только одним правительством… Конституция четко определяет, за что отвечает правительство и за что отвечает Президент. Среди тех задач, за которые отвечает Президент, нет социальной политики», - подчеркнул он.

В ходе пресс-конференции первый вице-премьер-министр заявил о том, что приватизация «Укртелекома» была намерено сорвана. «Идет организованное, глухое сопротивление, - сказал он и добавил, - этот вопрос удалось бы решить, если бы оппоненты не мешали работать, если бы не вели политику – чем хуже, тем лучше».

В следующем году, по словам Н.АЗАРОВА, полностью будет освобожден от уплаты налогов малый семейный бизнес. В проекте закона, который будет представлен на рассмотрение парламента как дополнение к закону о госбюджете, указано, как следует трактовать «семейный бизнес». «Конечно, это не может быть предприятие, на котором работают 250 племянников и двоюродных сестер. Это будет именно малый семейный бизнес. Мы рассчитываем, что со временем он станет средним, что должно благоприятно сказаться на развитии экономики».

По словам Н.АЗАРОВА, в проекте бюджета на 2008 год удалось успешно сбалансировать программы социального обеспечения и позиции перспективного развития экономики. «Украине нужен не «прорыв», а последовательная экономическая политика на протяжении 10-15 лет», - заявил первый вице-премьер. «Это позволит Украине стать экономически развитой страной. А слово «прорыв» лично у меня ассоциируется с прорывом канализации. Украине не нужны различные прорывы, движения то вверх, то вниз. Если просуммировать эти движения, окажется, что мы топчемся на месте», - цитирует Н.АЗАРОВА Пресс-служба Партии регионов.

Как сообщал УНИАН, 22 июня с. г. Президент выступил с рядом социальных инициатив и даже направил письмо правительству, в котором изложил свои предложения в государственный бюджет, в том числе и касающиеся отмеченных инициатив главы государства. Однако правительство фактически не отреагировало на инициативы Президента.

18 июля руководитель Департамента социальной политики Секретариата Президента Павел РОЗЕНКО заявил, что службы Секретариата Президента будут рекомендовать главе государства применить право вето на закон о государственном бюджете на 2008 год, если в нем не будут учтены его социальные инициативы.

В то же время, предвыборные социальные инициативы Партии регионов уже запланированы в проекте государственного бюджета на 2008 год. Об этом 15 августа сообщил министр труда и социальной политики Михаил ПАПИЕВ.