Тимошенко: к новым владельцам Криворожстали замечаний нет

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО убеждена, что новые владельцы крупнейшего в Украине металлургического комбината "Криворожсталь" выполняют свои инвестиционные обязательства в полном объеме.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила в ходе пребывания в Винницкой области.

"Сегодня выполнение всех инвестиционных обязательств на "Криворожстали" выполняется с точностью часов", - отметила она.

По словам лидера БЮТ, она убедилась в этом на прошлой неделе, во время общения с работниками комбината.

"Инвестиционное соглашение, подписанное нами в 2005 году, состояло из 3 частей - экономической, составленной Министерством промышленной политики, которая обязывает владельцев комбината вложить свыше 10 млрд. евро в модернизацию производственных мощностей в ближайшие 5 лет, экологической - составленной руководством города, которая предусматривает решение 905 экологических проблем города, и социальной - составленной профсоюзами комбината, которая предусматривает сохранение на протяжении 10 лет количественного состава работников и увеличения средней зарплаты до среднеевропейского уровня", - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

Лидер БЮТ также сказала, что после приватизации "Криворожсталь" возвратила в свою собственность всю социальную инфраструктуру, которая была у комбината до его приватизации. "Сегодня работники "Криворожстали" могут пользоваться детскими садиками и пансионатами, которые принадлежат комбинату, для работников построен новый 133-квартирный жилой дом - и у людей появилась надежда и вдохновенье работать здесь", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.