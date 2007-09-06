Тимошенко: землю продавать пока нельзя

Блок Юлии Тимошенко выступает против снятия моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, об этом сегодня во время пресс-конференции в городе Жмеринка Винницкой области заявила лидер блока Юлия ТИМОШЕНКО.

По ее словам, в случае снятия моратория «мы получим вторую ваучеризацию Украины».

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что БЮТ, в случае прихода к власти, будет строить мощный аграрный бизнес, «практически на всех сельскохозяйственных землях Украины, давая туда серьезные долгосрочные ресурсы». Кроме того, по мнению лидера БЮТ, государство должно компенсировать часть процентов по кредитам, которые выдаются сельхозпредприятиям.

Кроме того, по словам Ю.ТИМОШЕНКО, БЮТ планирует создать рыночную инфраструктуру для аграрного сектора, включая аграрные биржи.