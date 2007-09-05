Тимошенко о референдуме, языке, НАТО, Януковиче и ”истинных намерениях”

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО называет очередным обманом и ширмой, инициированный Партией регионов референдум по вопросам НАТО и признания русского языка вторым государственным.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила, находясь сегодня в Винницкой области.

"Уже 16 лет, сначала КУЧМА и его команда, а теперь Партия регионов, обещают сделать русский язык вторым государственным, но это только опять же обман с их стороны и ширма, которой они прикрываются в случае необходимости перед выборами". - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, Виктор ЯНУКОВИЧ, будучи премьер-министром Украины, ни разу не затронул языковой вопрос. "Он ни разу не внес вопрос о втором государственном языке даже в повестку дня для обсуждения, имея в парламенте всю власть с 300-ма голосами", - прокомментировала Ю.ТИМОШЕНКО.

Лидер БЮТ считает, что Партия регионов уже во второй раз “питает своих сторонников лживыми обещаниями, за которыми прячутся настоящие разрушительные для Украины намерения”.

"Этот референдум - это лишь ширма, за которой прячутся истинные намерения - разрушение Украины путем захвата олигархами бесценных ресурсов страны", - добавила она.