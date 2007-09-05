Гриценко уговаривает Тимошенко не спешить с красивыми авантюрами

Министр оброни Украины Анатолий ГРИЦЕНКО надеется, что будет найдена общая с БЮТ позиция о переходе на контрактную армию.

Об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Я, со своей стороны, сделаю все, чтобы это не было проблемой .... Юлия Владимировна (ТИМОШЕНКО – УНИАН), когда была главой правительства, обязалась и выполняла программу Президента “10 шагов навстречу людям”. Так же она в письменном виде обязалась совместно с блоком НУ-НС выполнять положения этой программы”, - сказал А.ГРИЦЕНКО.

Он напомнил, что программа “10 шагов навстречу людям” предусматривает, что переход на контрактную армию состоится в конце 2010 года.

“Я хотел бы надеяться, что у лидера БЮТ будет ответственная позиция относительно выполнения тех обязательств, которые мы совместно берем на себя – мы союзники на этих выборах, и после завершения избирательной кампании планируем совместно сформировать правительство, поэтому любые обязательства в ходе избирательной кампании должны согласовываться”, - сказал министр.

А.ГРИЦЕНКО отметил, что эти вопросы должны быть согласованы с Президентом – Верховным главнокомандующим ВСУ, который не поддерживает отмену призыва в конце этого года, а выступает за плановое создание профессиональной армии на рубеже 2010 года.

Он также сообщил, что на контрактный принцип комплектования все страны переходили планово, и тратили на это по 5-7-10 лет.

По словам А.ГРИЦЕНКО, на основе эксперимента по переходу на контракт в трех бригадах Минобороны определило три круга задач – учреждение интенсивной и интересной боевой подготовки, обеспечение военнослужащих достаточно высоким денежным обеспечением и создание мощного фонда служебного жилья.

По убеждению министра, в течение 3 лет реально для государства выполнить эти задачи.

«Создание профессиональной армии – это задача не только министра обороны, а всего правительства, всего государства. Попытка отказаться от призыва с первого января 2008 года звучит очень красиво... но при этом нужно понимать, что будет с армией и государством. Это означает развал армии, это означает авантюру, это означает – нарушить государственный институт, который стоит на страже и защите наших интересов”, - отметил А.ГРИЦЕНКО.

“Конец 2010 года - абсолютно реальное время перехода на контрактную армию”, - добавил министр обороны.