Довгий считает, что регионалы пиарятся на элементарных вещах

Заместитель Киевского городского председателя – секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ удивлен заявлением фракции Партии регионов в Киевсовете о переносе пленарных заседаний сессии с сентября на октябрь.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевского городского совета, об этом он сказал, комментируя заявление фракции Партии регионов в Киевсовете, в котором выражается протест против переноса двух пленарных заседаний Киевсовета (13 и 26 сентября) на октябрь.

По словам О.ДОВГОГО, решение о переносе пленарных заседаний сессии Киевсовета принималось демократично. «На согласительном совете большинство председателей фракций высказались за перенос заседаний, учитывая то, что депутаты большинства фракций заняты в избирательном процессе. Кроме того, во время согласительного совета были детально проанализированы вопросы повестки дня, в том числе и социальные. В результате пришли к заключению, что внесенные вопросы требуют доработки в комиссиях”, - объяснил О.ДОВГИЙ.

Поэтому, по его словам, заявления, подобные обнародованному фракцией Партии регионов, могут быть мотивированы участием этих политических сил в досрочных парламентских выборах. «Все важные для киевлян вопросы, в том числе и социальные, обязательно будут рассмотрены на пленарном заседании в октябре. Я не вижу никаких преград для этого», - отметил О.ДОВГИЙ.

«Политические силы пытаются пиариться на всем, даже на таких элементарных вещах, как перенос пленарного заседания. Возможно, из-за того, что исчерпывается арсенал их предвыборных обещаний. Поэтому обращаюсь ко всем депутатам Киевсовета активно приобщиться к наработке вопросов повестки дня ближайшего пленарного заседания и прекратить вносить большую политику в стены городского совета», - подчеркнул он.