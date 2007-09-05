Кириленко советует Морозу проводить свои ”литературные вечера” за счет СПУ

Председатель политсовета блока “Наша Украина – Народная самооборона” Вячеслав КИРИЛЕНКО считает вчерашнее заседание Верховной Рады 5-го созыва “литературным вечером от Александра МОРОЗА”.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Житомире, которую он провел в рамках Всеукраинского тура Блока НУ-НС.

Как передает корреспондент УНИАН, комментируя по просьбе журналистов вчерашнее заседание ВР и принятые на нем резонансные законопроекты об отмене льгот народных депутатов и депутатской неприкосновенности, В.КИРИЛЕНКО отметил, что «вчерашнее голосование было, скорее, отменой неприкосновенности не депутатов, а их карточек».

В.КИРИЛЕНКО объяснил такую свою позицию тем, что в сессионном зале парламента не было даже 269 заявленных по карточкам народных депутатов, а было чуть больше 200.

«И поэтому, безусловно, этот литературный вечер от Александра МОРОЗА, возможно, кому-то и был интересен», - сказал В.КИРИЛЕНКО. При этом он высказал пожелание, «чтобы эти литературные вечера происходили в партийных офисах и за партийные средства тех партий, которые эти литературные вечера организуют». Председатель политсовета блока НУ-НС отметил, что подобные мероприятия «не должны проводиться за средства государственного бюджета».

В.КИРИЛЕНКО также напомнил журналистам, что блок НУ-НС предлагает Партии регионов, а также всем партиям, которые поддерживают идею отмены депутатской неприкосновенности, проголосовать за Закон «О статусе депутата» без неприкосновенности, без льгот и привилегий в первый день заседаний легитимной новоизбранной ВР шестого созыва в поименном режиме.

«Если все действительно выполнят обязательства перед избирателями, то на табло парламента высветится цифра 450 легитимных депутатов ВР”, - сказал В.КИРИЛЕНКО.

Он также выразил убеждение, что при таком условии в тот же день Президент подпишет этот закон, и он войдет в силу.

“Тогда это будет решение вопроса в интересах избирателей, а не политиканство и спекуляции на резонансной популярной теме”, - сказал В.КИРИЛЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 4 сентября Верховная Рада Украины V созыва предварительно одобрила Закон Украины «О внесении изменений в Конституцию Украины» (относительно гарантии неприкосновенности для отдельных должностных лиц).

Данным законопроектом предусмотрено исключить из Конституции части 1 и 3 статьи 80 (гарантирование депутатской неприкосновенности народным депутатам и невозможность без согласия ВР привлечь их к уголовной ответственности, задерживать и арестовывать) и часть 1 статьи 105 (пользование Президентом Украины правом неприкосновенности на время исполнения полномочий).

Кроме того, парламент принял постановление «О включении в повестку дня сессии Верховной Рады законопроекта «О внесении изменений в Конституцию Украины» (относительно гарантии неприкосновенности для отдельных должностных лиц) и о его направлении в Конституционный Суд Украины».

Документом, в частности, предусматривается направить предварительно одобренный закон в Конституционный Суд Украины. В постановлении КС предлагается безотлагательно рассмотреть этот законопроект и представить заключение о его конституционности до 1 ноября 2007 года.

Кроме того, в постановлении предусмотрено включить в повестку дня следующей (пятой) сессии ВР вопрос о принятии закона об изменениях в Конституцию по поводу отмены неприкосновенности после заключения КС.