“Электоральные вкусы населения Украины” - пресс-конференция в УНИАН

6 сентября в 13-30 в УНИАН состоится пресс-конференция Центра социально-политических и экономических исследований ““ІМСА” на тему: “Электоральные предпочтения населения Украины”. В работе примет участие эксперт, кандидат социологических наук Евгений Сирый (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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