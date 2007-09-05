“Электоральные вкусы населения Украины” - пресс-конференция в УНИАН
17:23, 05 сентября 2007Политика
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6 сентября в 13-30 в УНИАН состоится пресс-конференция Центра социально-политических и экономических исследований ““ІМСА” на тему: “Электоральные предпочтения населения Украины”. В работе примет участие эксперт, кандидат социологических наук Евгений Сирый (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.
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