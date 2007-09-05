О чем Колесников разговаривает с Балогой
16:58, 05 сентября 2007Политика
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Никаких конструкций...
Руководитель избирательного штаба Партии регионов Борис КОЛЕСНИКОВ заявляет, что во время встреч с главой Секретариата Президента Украины Виктором БАЛОГОЙ не обсуждал вопрос создания в будущем парламенте широкой коалиции.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистов по поводу обнародованной информации лидера блока «КУЧМА» Александра ВОЛКОВА о частых встречах Б.КОЛЕСНИКОВА с В.БАЛОГОЙ.
По словам Б.КОЛЕСНИКОВА, во время этих встреч речь идет о проведении прозрачных выборов. Он подчеркнул, что «никакие конструкции на сегодня и на будущее не обсуждаются».
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