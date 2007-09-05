О чем Колесников разговаривает с Балогой

Руководитель избирательного штаба Партии регионов Борис КОЛЕСНИКОВ заявляет, что во время встреч с главой Секретариата Президента Украины Виктором БАЛОГОЙ не обсуждал вопрос создания в будущем парламенте широкой коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистов по поводу обнародованной информации лидера блока «КУЧМА» Александра ВОЛКОВА о частых встречах Б.КОЛЕСНИКОВА с В.БАЛОГОЙ.

По словам Б.КОЛЕСНИКОВА, во время этих встреч речь идет о проведении прозрачных выборов. Он подчеркнул, что «никакие конструкции на сегодня и на будущее не обсуждаются».