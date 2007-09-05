Янукович: в Украине произошел беспрецедентный случай

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ называет историческим решение Верховной Рады Украины 5-го созыва об отмене депутатской неприкосновенности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в ходе встречи с представителями наблюдательной миссии Парламентской ассамблеи Совета Европы Ренате ВОЛЬВЕНД и Берном ЯКОБСЕНОМ.

«4 сентября состоялось пленарное заседание Верховной рады, на котором было принято историческое решение», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Премьер подчеркнул, что в соответствии со статьей 90 Конституции Украины работа всех ветвей власти должна осуществляться в беспрерывном режиме, а полномочия ВР прекращаются в день первого заседания нового состава парламента следующего созыва.

«Мы считаем, что почти 270 депутатов имеют полномочия и право, чтобы проводить заседания», - пояснил В.ЯНУКОВИЧ.

В.ЯНУКОВИЧ также считает, что избирательная кампания в Украине проходит «нормально, но она имеет специфические украинские признаки».

Глава правительства также подчеркнул, что в Украине произошел «беспрецедентный случай, когда более 5 месяцев была заблокирована работа законодательной ветви власти».

Как сообщал УНИАН, 4 сентября председатель ВР V созыва Александр МОРОЗ открыл четвертую сессию парламента. На ней присутствовали 269 народных депутатов. Они предварительно одобрили закон Украины «О внесении изменений в Конституцию Украины» (о гарантии неприкосновенности для отдельных должностных лиц) и направили его в конституционный Суд.

Данным законопроектом предусмотрено исключить из Конституции части 1 и 3 статьи 80 (гарантирование депутатской неприкосновенности народным депутатам и невозможность без согласия ВР привлечь их к уголовной ответственности, задерживать и арестовывать) и часть 1 статьи 105 (пользование Президента Украины правом неприкосновенности на время исполнения полномочий).

Кроме того, парламент принял постановление, которым предусмотрено включить в повестку дня следующей (пятой) сессии ВР вопрос о принятии закона об изменениях к Конституции по поводу отмены неприкосновенности после заключения КС.