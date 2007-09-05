Пукшин говорит, что Мороз выдает желаемое за действительное

Заместитель главы Секретариата Президент Игорь ПУКШИН считает высказывание председателя Верховной Рады 5-го созыва Александра МОРОЗА о том, что новая ВР начнет процедуру импичмента Президенту, «лишь желанием» О.МОРОЗА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на брифинге в Секретариате Президента, отвечая на вопрос журналистов.

«Парламент на сегодня не полномочен, и это лишь желание О.МОРОЗА», - сказал И.ПУКШИН.

По его словам, для того, чтобы начать процедуру импичмента в будущем парламента, в Конституции, кроме процедуры импичмента, отмеченные еще и основания, «то есть, должно быть преступление».

«Я понимаю, что на сегодня происходит избирательная кампания, политики борются за электорат и поднимают разные лозунги с единственной целью – прийти в парламент. Это, прежде всего, касается О.МОРОЗА», - сказал И.ПУКШИН.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 5 сентября, на пресс-конференции О.МОРОЗ сказал, что в следующем парламенте может быть начата процедура импичмента Президенту Виктору ЮЩЕНКО. Он не исключил, что одним из инициаторов начала процедуры импичмента может быть БЮТ.