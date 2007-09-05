Заместитель председателя Киевской горгосадминистрации Ирена КИЛЬЧИЦКАЯ поблагодарила «Нашу Украину» за пиар, связанный с требованием снять ее с должности.

Как передает корреспондент УНИАН, она сказала журналистам: «Я, во-первых, ни за какие должности никогда не держалась. Во-вторых, я работаю как член команды ЧЕРНОВЕЦКОГО на интересы киевлян, и киевляне это видят. А в-третьих, я благодарю «Нашу Украину» за пиар моей личности. Они очень высоко меня оценили, и это приятно».

Как сообщал УНИАН, фракция блока «Наша Украина» в Киевском городском совете обратилась к Президенту Украины, премьер-министру и председателю КГГА с требованием "немедленно освободить" от должности заместителя председателя Киевской городской государственной администрации И.КИЛЬЧИЦКУЮ “в связи с ее участием в противозаконном захвате объектов социальной сферы в Киеве”.