ГПтСУ: Тимошенко можно лечить на месте, за исключением одной процедуры

В Государственной пенитенциарной службе Украины уверяют, что экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, которая отбывает наказание в Качановской колонии, стала больше двигаться.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом начальник управления здравоохранения и медико-санитарного обеспечения ГПтСУ Евгений Поляков сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве, отвечая на вопросы журналистов.

«На сегодняшний день мы еще раз говорим – она самостоятельно передвигается в пределах палаты, где она находится при помощи ходунков. Это никто не скрывает», - сказал он.

На уточняющий вопрос, стала ли Ю.Тимошенко больше стала ходить, Е.Поляков ответил: «Конечно, двигательный режим значительно увеличился».

Е.Поляков напомнил, что международной комиссией Ю.Тимошенко был назначен целый комплекс лечебных мероприятий, включающих в себя медикаментозное, физиотерапевтическое лечение, оздоровительную гимнастику и т.д.

«Выходит, что мы можем проводить на территории Качановской колонии практически все (лечение) за исключением одной манипуляции, для которой мы готовы вывести ее за пределы СИЗО. Для этого предлагали ей два лечебных заведения города Харькова, но дело в том, что эти лечебные процедуры не требуют постоянного пребывания в стационаре», - отметил Е.Поляков.

На вопрос, можно ли Ю.Тимошенко вывести для лечения за границу, он сказал: «Наверное это было бы беспрецедентно – никто не приезжает из-за границы лечиться у нас, заключенные других стран, как и наши заключенные, не ездят за границу».

Как сообщал УНИАН, по данным Государственной пенитенциарной службы Украины, 24 марта Ю.Тимошенко в который раз отказалась от лечения и медицинских осмотров врачами медицинской части Качановской исправительной колонии (№ 54). В пресс-службе ведомства отметили, что пациентка «жалоб не предъявляла, самочувствие Ю.Тимошенко не нарушено, по комнате она передвигается с ходунками, постепенно расширяя двигательный режим».

26 марта защитник экс-премьер-министра Украины Ю.Тимошенко, народный депутат Украины Сергей Власенко опровергает сообщение Государственной пенитенциарной службы Украины о расширении «двигательного режима» осужденной.