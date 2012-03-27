В КПУ говорят, что законопроект Тигипко о налогообложении роскоши - профанация

Народный депутат от КПУ Александр Голуб считает, что законопроект, который готовит Министерство социальной политики о налогообложении роскоши, - это профанация и предвыборная технология Сергея Тигипко, ведь Коммунистическая партия трижды вносила в парламент подобный законопроект, и трижды он не находил поддержки. Об этом сообщает "5 канал".

«Абсурдная идея, которую предложил Тигипко, если говорить простым языком, это значит так: у вас украли кошелек с зарплатой, а сегодня предлагают отдать одну гривню из бумажника, и все хорошие, и прекрасные пошли и умыли руки. Второй момент - в парламенте наша фракция трижды вносила законопроект о налоге на роскошь, трижды мы не получали поддержки, причем не зависимо: Партия регионов, БЮТ, «Наша Украина» - никто не голосовал за этот законопроект. Поэтому то, что предложил сегодня Тигипко - это профанация».

На вопрос, является ли это предвыборной технологией, Александр Голуб ответил: «В том числе, это предвыборная технология».