Шуфрич считает, что с ним сводят счеты

Министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины Нестор ШУФРИЧ считает вчерашнее решение Совета национальной безопасности и обороны об отстранении его от исполнения обязанностей ничем иным, как сведением личных и политических счетов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге в Кабинете Министров.

Кроме того, Н.ШУФРИЧ отметил, что такой орган, как СНБО, не должен принимать решения, о которых предварительно известно, что они не будут выполняться и не имеют под собой никаких обоснований.

Вместе с тем министр отметил, что вчера на СНБО не были рассмотрены важные вопросы, которые касались тех чрезвычайных ситуаций, которые возникли в Украине, а также вопросы о недопущении возникновения чрезвычайных ситуаций.

Как сообщал УНИАН, 4 сентября СНБО приняла решение об отстранении от исполнения обязанностей министра транспорта и связи Николая РУДЬКОВСКОГО и министра по вопросам чрезвычайных ситуаций Нестора ШУФРИЧА и поручила премьер-министру Виктору ЯНУКОВИЧУ выполнить эти решения.