Винскому после Донецка стало плохо: он госпитализирован

Во время чата на Корреспондент.netодин из лидеров БЮТ Николай Томенко рассказал подробности относительно госпитализации четвертого номера в избирательном списке БЮТ Иосифа Винского.

В частности, Томенко заявил о том, что вчера, 4 сентября, лидеры БЮТ, в том числе и Винский, осуществили напряженную поездку в Донецк.

Томенко подчеркнул, что после непростого дня в Донецке и на фоне практически круглосуточного графика работы Винского на посту заместителя главы избирательного штаба БЮТ, ему (Винскому - ред.) в самолете стало плохо.

По словам Томенко, в данный момент Винский находится в одной из больниц Киева, и в скором времени вернется на работу.

Как сообщалось, вчера состояние здоровья первого заместителя главы избирательного штаба БЮТ Иосифа Винского резко ухудшилось.