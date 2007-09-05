Мороз рассказал Северинсен, как он разрушил схему Балоги

Председатель Верховной Рады V созыва Александр МОРОЗ заявляет, что ситуация в Украине «не имеет никакого отношения к европейским стандартам демократии”.

Об этом он сказал во время встречи с представителями предвыборной миссии Специального комитета ПАСЕ по вопросам наблюдения за парламентскими выборами в Украине.

Как сообщила журналистам пресс-секретарь председателя ВР V созыва Виктория ШВЕДОВА, по словам А.МОРОЗА, вызывают беспокойство нарушения свободы слова в Украине, блокирование работы судебной власти «из-за системных нарушений Конституции Украины Президентом во время назначения судей на административные должности, вмешательства в работу Конституционного Суда Секретариатом Президента».

А.МОРОЗ подчеркнул, что «Президент готовится к выборам как лидер партии, а не как глава государства, используя инструменты государства». По его словам, «сегодня происходит ползучая узурпация власти в Украине, и я бы хотел, чтобы представители европейских структур имели это в виду”.

Отвечая на вопрос представителей миссии ПАСЕ, А.МОРОЗ отметил, что «нет юридического факта неполномочности Верховной Рады», и потому вчерашнее заседание парламента было правомочным. По его словам, ЦИК не дал ответ относительно так называемого обнуления списков «Нашей Украины» и БЮТ.

Как сказал А.МОРОЗ, вчерашнее заседание ВР разрушило схему, разработанную в Секретариате Президента, согласно которой предусматривалось признание неполномочности нового парламента. «Выборы проводятся, но парламент не создается, и тогда единственной легитимной ветвью власти является Президент», - подчеркнул А.МОРОЗ, говоря о схеме, которая якобы разработана в Секретариате Президента. По его словам, проведение заседания «разрушило эти намерения» и возможность распустить парламент из-за того, что он не работал на протяжении 30 дней. «Мы не отрицаем выборы 30 сентября, мы говорим о том, что, в соответствии с Конституцией, парламент работает до приведения к присяге новых депутатов», - сказал А.МОРОЗ.

Член предвыборной миссии Специального комитета ПАСЕ по вопросам наблюдения за парламентскими выборами в Украине Ханна СЕВЕРИНСЕН сказала, что цель этой миссии убедиться, что избирательная кампания проходит в соответствии с законодательством. «Мы хотим сделать все, чтобы в Украине состоялись честные и прозрачные выборы», - подчеркнула она.