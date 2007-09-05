Томенко придумал тест на депутатскую искренность

Один из лидеров БЮТ, заместитель Председателя Верховной Рады V созыва Николай ТОМЕНКО считает, что тестом на искренность намерений отменить льготы должно стать возвращение квартир и денежных компенсаций, полученных депутатами V созыва.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Н.ТОМЕНКО.

«Позитивно, что Партия регионов хотя бы во время выборов поддержала популярную в народе идею лишения льгот высоких должностных лиц. Но для того, чтобы поверить в правдивость ее намерений, было бы справедливо, чтобы нынешние депутаты, которые вчера голосовали за лишение себя льгот, сначала вернули государству квартиры и денежные компенсации, полученные ими на улучшение жилищных условий”, - сказал Н.ТОМЕНКО.

Между тем, по убеждению Н.ТОМЕНКО, вчерашнее голосование представителей коалиции за законопроект №4057 – лишь элемент предвыборной кампании, поскольку содержание закона содержит массу законодательных и юридических несуразностей. «Целый ряд статей об обеспечении деятельности народного депутата просто автоматически исключен. Такое впечатление, что текст данного законопроекта писали люди, которые рассматривают парламент как Верховную Раду Советского Союза, которая собиралась раз в год для того, чтобы утвердить решение Компартии”, - отметил он.

По словам Н.ТОМЕНКО, если считать нынешнюю Верховную Раду действенным парламентом независимой Украины, то нужно искать механизмы для организации аналитической, экспертной и законодательной работы народных депутатов. «В этом смысле закон коалиции никоим образом не предусматривает возможностей для организации такой деятельности. Возможно, это можно объяснить тем, что большинство депутатов нынешней коалиции не собирается в следующем созыве заниматься законодательной работой и проводить приемы граждан», - отметил Н.ТОМЕНКО.

Он убежден, что целью вчерашнего голосования за отмену льгот было не урегулирование этой проблемы, а стремление «сыграть» на популярной теме.

Как отметили в пресс-службе Н.ТОМЕНКО, ссылаясь на информацией СМИ, депутаты Верховной Рады V созыва - представители коалиции уже успели получить несколько десятков квартир и денежных компенсаций.