Янукович вспомнил старые советские времена

Заседание Совета национальной безопасности и обороны 4 сентября не способствовало стабилизации ситуации в стране, и все его решения являются политическими.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ, открывая сегодня заседание правительства.

«Когда мы говорим о стабилизации политической ситуации в стране, то такие заседания не добавляют стабилизации, потому что они снова касаются вопросов узурпации власти одной институцией, они касаются нарушений законов и Конституции Украины», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

По его мнению, решения об отстранении Нестора ШУФРИЧА и Николая РУДЬКОВСКОГО от должностей министра по вопросам чрезвычайных ситуаций и министра транспорта и связи является политическим решением, поскольку оно принято за 20 дней до проведения выборов. «И то, что в этом решении принимают участие высшие должностные лица – это печально. Это мне напоминает старые советские времена, когда играли в эти политические игры по увольнению кадров. Это неприятно. Когда мы говорим о стабилизации, мы должны делать все, чтобы ситуация была максимально стабильной», - пояснил В.ЯНУКОВИЧ.

Премьер также сообщил, что ему не было известно о том, что в повестку заседания СНБО будет включен вопрос об отстранении этих двух министров.