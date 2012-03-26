Мельниченко говорит, что его зовут в первую пятерку избирательного списка

Экс-майор Управления государственной охраны Николай Мельниченко не исключает возможности своего участия в парламентских выборах.

Об этом Н.Мельниченко сообщил в интервью газете "КоммерсантЪ-Украина" (№ 49 от 26 марта).

"Вопрос не решен, но предложения от оппозиции есть, более конкретно сказать не могу. Даже есть предложение войти в первую пятерку избирательного списка", - сказал Н.Мельниченко.

При этом экс-майор подчеркнул, что не намерен использовать мандат народного депутата в качестве защиты от уголовного преследования. "Депутатский мандат мне не нужен для того, чтобы появиться в Украине. Я и без неприкосновенности через три недели, может, через месяц приеду в страну, о чем заранее сообщу прессе. Меня уже достала ложь, что я нахожусь в розыске! Вот приеду и расскажу, как все было!", - заявил Н.Мельниченко.

Как сообщал УНИАН, в конце декабря 2011 года Печерский районный суд Киева признал законными постановления Генеральной прокуратуры от 2001 года о возбуждении уголовных дел против Н.Мельниченко.

16 февраля 2012 года стало известно, что Апелляционный суд Киева отклонил жалобу Н.Мельниченко и его защиты, оставив в силе решение Печерского райсуда.