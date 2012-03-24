Азаров «ласково пожурил» мэра Обухова за пыль на дорогах

Премьер-министр Украины, лидер Партии регионов Николай АЗАРОВ поставил задачу новому мэру Обухова Киевской области Александру ЛЕВЧЕНКО, избранному от Партии регионов, оправдать оказанное жителями города доверие.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер заявил на сессии Обуховского горсовета после поздравления новоизбранного мэра Обухова А.ЛЕВЧЕНКО.

«А вот теперь, Александр Николаевич, перед вами стоит задача, оправдать это доверие наших людей», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что самым тяжким грехом является предательство людей.

«Когда-то итальянский поэт Данте создал гениальное произведение, в котором разместил по значимости всех грешников на так называемые «круги ада». Кого он в самый низ опустил, знаете? Предателей. Самый тяжкий грех - это предательство, предательство доверия наших граждан. Поэтому с сегодняшнего дня все личные интересы должны отступать на десятый план, а на первом месте должно быть исполнение тех обещаний, которые давались нашим людям. И мы за этим будем очень внимательно смотреть», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом Н.АЗАРОВ пообещал, что через полгода снова приедет в Обухов и поинтересуется, каких результатов достиг новый мэр и выполняет ли данные обещания.

При этом премьер подчеркнул, что в Обухове есть проблемы, которые необходимо решать.

«Я сегодня проехал, и пыль стояла столбом на дороге. Не должно такого быть. Знали, что премьер-министр приедет. Если б я приехал просто так, я б конечно врезал по полной программе. Но тут праздничное мероприятие. Поэтому я ласково журю. Не должно быть пыли на дорогах, однозначно. Дороги должны быть отремонтированы», - сказал Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, 18 марта состоялись внеочередные выборы Обуховского городского головы.

Постановлением городской избирательной комиссии победителем признан выдвиженец Партии регионов А.ЛЕВЧЕНКО, за него проголосовали 38,6% избирателей.

А.ЛЕВЧЕНКО более чем на 20% опередил своего ближайшего конкурента.