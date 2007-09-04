Раисе Богатыревой сделали миниоперацию
15:29, 04 сентября 2007Политика
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Регионал не пришла на сессию
Отсутствие координатора парламентского большинства Раисы БОГАТЫРЕВОЙ сегодня на пленарном заседании Верховной Рады связано с операцией, которую ей сделали сегодня.
Об этом УНИАН сообщили в Партии регионов.
В частности, у Р.БОГАТЫРЕВОЙ произошло воспаление десен, после чего ей сделали миниоперацию. Операция прошла в одной из частных стоматологических клиник. На данный момент состояние Р.БОГАТЫРЕВОЙ удовлетворительное.
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