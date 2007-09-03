Кернесу вынесли строгий выговор

Решение об исключении из рядов Партии регионов председателя партийной фракции в Харьковском горсовете Вячеслава КАРТАВИХ и депутата областного совета Виталия САМУСЕВА, а также строгий выговор секретарю Харьковского горсовета Геннадию КЕРНЕСУ стали прямым выполнения установок лидера Партии регионов, премьер-министра Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, которые он высказал во время недавнего визита в Харьков.

Об этом сказал в интервью корреспонденту УНИАН Харьковский городской председатель Михаил ДОБКИН, комментируя решение политсовета Харьковского отделения Партии регионов относительно названных членов партии.

«Исключительно по заданию лидера партии разобраться с ситуацией в партийной организации и были сделаны все соответствующие рассмотрения», - сказал М.ДОБКИН.

По его словам, решение принималось коллегиально, демократически, и оно, по его мнению, является вполне справедливым.

«Решение принималось коллегиально, абсолютно прозрачно, в присутствии большинства членов совета областной парторганизации. Были дискуссии на эту тему, высказывались различные точки зрения. Все, кто исключен, получил наказание или выговор, или присутствовали имели право и возможность выразить свою точку зрения, ответить на вопросы. Потому говорить о справедливости сейчас не приходится, потому что коллегиальное решение всегда справедливо», - подчеркнул М.ДОБКИН.

Он отметил, что двое людей были исключены «за дискредитацию высокого звания члена партии, а строгий выговор Г.КЕРНЕСУ - за ненадлежащее выполнение программных документов партии». При этом М.ДОБКИН особо отметил то, что события произошли именно сейчас, во время избирательной кампании, и это важно для партии.

«Я хочу особенно акцентировать внимание на том, - сказал М.ДОБКИН, - что все это происходило в период избирательной кампании, то есть та ответственность перед избирателями, которую взяла на себя Партия регионов, настолько высока, что мы не боимся ни избирательных процессов, ни поствыборных процессов. Мы взяли на себя ответственность перед людьми, значит все члены партии должны строго придерживаться Устава и тех программных документов, с которыми мы шли на выборы».

«Думаю, - отметил М.ДОБКИН, - что все из этого сделают выводы».

На вопрос, достаточным ли он считает наказание Г.КЕРНЕСА в связи с постоянной острой критикой, звучащей в адрес секретаря горсовета в Харькове, М.ДОБКИН ответил, что «КЕРНЕСУ выговор выносился не как секретарю горсовета, а как члену партии». «Мы рассматривали исключительно партийную работу того или иного члена партии», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, 16 августа во время пребывания в Харькове В.ЯНУКОВИЧ заявил, что Партия регионов в ближайшее время рассмотрит вопрос о партийном соответствии руководителя Харьковского регионального избирательного штаба М.ДОБКИНА.

«Я должен признать, что не все члены Партии регионов выполняют на 100% программу партии. Но это существует не только в нашей партии, но и в других политических силах», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

При этом лидер Партии регионов подчеркнул, что только во время своей рабочей поездки в Харьков узнал о проблемах, существующих в региональной организации партии. «Тот случай, который наблюдается в Харькове, мне раньше не был известен. Мы подойдем к решению этого вопроса после того, как его рассмотрим. Я не могу сейчас ответить на вопрос, заменит ли Партия регионов руководителя регионального избирательного штаба. Но решение будет принципиальным, и будет приниматься с учетом того негатива, который сегодня есть. У нас всегда хватало сил признавать собственные ошибки и принимать жесткие решения по отношению к членам нашей партии», - добавил В.ЯНУКОВИЧ.

***21 июля мэр Харькова М.ДОБКИН был назначен руководителем городского избирательного штаба Партии регионов.