НУ-НС придумал для избирателей специальные карточки

Сегодня в Украинском доме в Киеве члены первой пятерки Блока «Наша Украина - Народная самооборона» Юрий ЛУЦЕНКО, Вячеслав КИРИЛЕНКО, Арсений ЯЦЕНЮК, Анатолий ГРИЦЕНКО и Николай КАТЕРИНЧУК презентовали предвыборную программу «Для людей, а не политиков».

Как передает корреспондент УНИАН, выступая на этом мероприятии, лидер блока Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что эта программа – это «наш план действий, четкий и выверенный». Кроме того, он отметил, что Блок НУ-НС раздаст каждому избирателю специальные карточки, с помощью которых люди ежедневно смогут следить, как члены блока выполняют свою программу.

По словам Ю.ЛУЦЕНКО, первой главной задачей блока будет отмена депутатской неприкосновенности и чиновничьих льгот, поскольку в Украине все должны быть равны перед законом.

В то же время, отметил он, государственные должностные лица, судьи, правоохранительные органы и члены их семей будут обязаны обнародовать не только свои доходы, но и расходы.

Также, по информации Ю.ЛУЦЕНКО, блок ставит целью ускорить досрочное переизбрание городских председателей Киева и Харькова.

Кроме того, сообщил он, через всеукраинский референдум будут внесены изменения в Конституцию, которая больше «не будет предметом политических торгов».

В свою очередь, выступая на презентации программы, В.КИРИЛЕНКО отметил, что после отмены льгот и привилегий блок будет решать неотложные социальные программы, а именно: в 2008 году минимальная зарплата вырастет до 600 грн., средняя - до 2100, помощь при рождении первого ребенка увеличится до 12 тыс. грн., второго – до 15, каждого следующего до 25 тыс. грн.. Кроме того, по его словам, будут пересчитаны коммунальные тарифы, в частности, граждане не будут платить за газ больше, чем стоит его добыча в Украине.

Комментируя деятельность правительства Виктора ЯНУКОВИЧА, В.КИРИЛЕНКО сказал, что «правительство ЯНУКОВИЧА верно своим традициям держать людей между выборами впроголодь, и только перед выборами бросать подачки». Так, в частности, отметил В.КИРИЛЕНКО, через уменьшение правительством В.ЯНУКОВИЧА минимального потребительского уровня украинские пенсионеры в этом году недополучили по 81 грн.

В свою очередь, А.ЯЦЕНЮК, говоря о внешней политике, отметил, что Украина завершит вступление в ВТО; украинские товары будут продаваться в Европе, государство будет получать инвестиции из Европы и будет инвестировать в Европу. Кроме того, граждане нашей страны будут свободно ездить в Европу, так же, как и европейцы в Украину, сказал он.

Что касается энергетической безопасности нашего государства, то, по словам А.ЯЦЕНЮКА, Украина заключит долгосрочные отношения как с продавцами энергоносителей, так и с покупателями, транзитерами.

Кроме того А.ЯЦЕНЮК заверил, что демократические силы, которые придут в новый парламент, сделают все, чтобы средний класс занял надлежащее ему место в производстве товаров и предоставлении услуг.

Выступая на презентации программы блока, А.ГРИЦЕНКО заявил, что с 1 января следующего года будет втрое увеличено денежное обеспечение для солдат и курсантов, будут повышены пенсии военнослужащим, а также будет разработан и претворен в жизнь единый стандарт материального обеспечения всех силовых структур.

В то же время, по его словам, до конца 2010 года «в Украине будет построена добровольная профессиональная контрактная армия», а этот год будет последним, когда состоится призыв на срочную воинскую службу. Кроме того, заверил А.ГРИЦЕНКО, студенты, которые поступили в вузы в прошлом или в этом году, в 2010 году на срочную службу призываться не будут.

Также А.ГРИЦЕНКО пообещал, что в следующем году будет выполнена жилищная программа для военнослужащих, которая в этом году была сорвана действующим правительством.

В свою очередь, Н.КАТЕРИНЧУК отметил, что депутаты нового парламента внедрят действенную систему пенсионного обеспечения через изменение системы заработной платы и налогообложения.

Члены блока намерены установить льготный режим налогообложения для малого бизнеса и отменить «уравниловку в пенсиях». Саму же пенсию за счет повышенного трудового коэффициента уже в следующем году “Наша Украина – Народная самооборона” обещает увеличить на 35%.