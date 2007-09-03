Рудьковский рассказал Ющенко, что такое хорошо и что такое плохо

Министр транспорта Украины, кандидат в народные депутаты по списку Социалистической партии Украины Николай РУДЬКОВСКИЙ считает, что Президент Виктор ЮЩЕНКО должен меньше агитировать за блок «Наша Украина – Народная Самооборона», и больше уделять внимания развитию страны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.РУДЬКОВСКИЙ заявил сегодня на пресс-конференции в Симферополе (Крым).

Говоря о своей поездке в Крым, министр отметил, что это рабочая поездка, и он не ведет прямой агитации за СПУ. «Если мне задают политические вопросы, я отвечаю и на эти вопросы, и я считаю, что это абсолютно в рамках законодательства, - сказал министр транспорта Украины. «Я не нарушаю законодательства, так как прямой агитации за Социалистическую партию не веду, поскольку и так все в Крыму знают, что ее (СПУ - УНИАН) нужно поддерживать», - сказал Н.РУДЬКОВСКИЙ.

Говоря об обвинениях, которые звучат в отношении министров за то, что они в ходе рабочих поездок якобы ведут агитацию за ту или иную политическую силу, Н.РУДЬКОВСКИЙ заявил, что часто такие обвинения звучат от людей, которые сами нарушает законы. «Когда Президент (Виктор ЮЩЕНКО – УНИАН) в очередной раз в Крым приедет, расскажите ему, что нужно агитировать за стабильность и развитие Украины, а не только за «Нашу Украину», находясь не в отпуске», - заявил руководитель Минтранса Украины. «Я думаю, что это сразу будет позитивно влиять на общую атмосферу в украинском государстве и на работу министров, так как те шаги, которые предпринимаются с его (В.ЮЩЕНКО - УНИАН) стороны, очень негативно влияют на общий процесс в государстве», - добавил Н.РУДЬКОВСКИЙ. По его словам, когда Президент является примером нарушения законов и Конституции и игнорирования принципов и норм демократии, «то это влияет на всех – но не на министра транспорта. Мы (Минтранс – УНИАН) в этом вопросе придерживаемся законодательства».