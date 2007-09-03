Последнее слово останется за Тимошенко (результаты жеребьевки)

Центральная избирательная комиссия провела жеребьевку по определению очередности предоставления политическим силам эфирного времени на национальном телевидении и радио для ведения агитации за счет государственного бюджета.

Как передает корреспондент УНИАН, на телевидении партии и блоки будут проводить агитацию с 10 по 26 сентября ежедневно с 19.20 по 19.50 и с 20.10 по 20.40.

В соответствии с результатами жеребьевки, первым на телевидении со своей агитацией будет представлен Украинский народный блок, последним - Блок Юлии Тимошенко.

Вторым на УТ-1 будет выступать Христианский блок, третьей – Коммунистическая партия Украины (обновленная), 4-й – гражданская партия «Пора», 5-м – избирательный блок политических партий “КУЧМА”, 6-м – Блок Литвина, 7-й – Прогрессивная социалистическая партия Украины, 8-м – блок «Наша Украина - Народная самооборона», 9-м – Блок партий пенсионеров Украины, 10-й– Партия вольных демократов, 11-м – Крестьянский блок «Аграрная Украина», 12-й – Всеукраинская партия Народного доверия, 13-й – Коммунистическая партия Украины, 14-м – Избирательный блок Людмилы Супрун – Украинский региональный актив, 15-й – Социалистическая партия Украины, 16-й – Партия национального экономического развития Украины, 17-м – Всеукраинское объединение «Свобода», 18-й – Партия регионов, 19-м – Блок «Всеукраинская громада», 20-й – Партия зеленых Украины, 21-м – Блок Юлии Тимошенко.