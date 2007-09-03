Симоненко: даже Тимошенко поняла, что надо голосовать за коммунистов

Лидер Коммунистической партии Украины Петр СИМОНЕНКО заявляет, что Секретариат Президента намерен помешать КПУ победить на парламентских выборах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции во Львове.

«Мне точно известно, что 6 августа состоялось совещание ЮЩЕНКО, НАЛИВАЙЧЕНКО и БАЛОГИ, на котором речь шла о реализации этого проекта. Речь идет о том, что помаранчевые будут максимально способствовать прохождению в парламент Блока Литвина», - сказал П.СИМОНЕНКО.

Лидер КПУ также отметил, что он против федерализации Украины, и предложил объединение украинцев начать именно с Львова.

П.СИМОНЕНКО заявил, что коммунисты не войдут в состав новой коалиции, если она будет создана с участием Партии регионов и блока “Наша Украина – Народная самооборона”.

П.СИМОНЕНКО также сообщил, что фракция Компартии завтра примет участие в пленарном заседании Верховной Рады V созыва. Он выразил надежду, что на заседании появятся и фракции других политических сил.

Кроме этого, П.СИМОНЕНКО обвинил лидера БЮТ Юлию ТИМОШЕНКО в том, что она разрушила отношения Украины с Россией в энергетической сфере. «Именно «благодаря» ТИМОШЕНКО мы не имеем цены на российский газ в сумме 50 долларов за тысячу кубометров до 2009 года», - считает П.СИМОНЕНКО.

В то же время лидер КПУ отметил, что в настоящее время «даже ТИМОШЕНКО поняла, что сегодня нужно голосовать за коммунистов», напомнив о рекламе БЮТ, в которой речь идет об экономических достижениях Китая.