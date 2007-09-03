Янукович ознакомится с работой суперкомпьютера

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ сегодня ознакомится с работой учреждений, организаций и предприятий Киева.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кабинета министров.

В частности, предусматривается, что В.ЯНУКОВИЧ посетит Институт кибернетики им. В.Глушкова НАН Украины, где ознакомится с работой суперкомпьютера.

Кроме того, глава правительства намерен ознакомиться с ходом реконструкции Московской площади и строительства трех станций метрополитена Куреневско-Красноармейской линии: «Демеевской», «Голосеевской» и «Васильковской».

В ходе рабочей поездки премьер-министр также посетит место строительства Подольско-Воскресенского моста (Труханов остров), а также регистрационный офис в Деснянском районе Киева.