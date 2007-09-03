Мороз понимает желание Симоненко, но...

Председатель Верховной Рады Украины V созыва, лидер Социалистической партии Украины Александр МОРОЗ считает, что Коммунистическая партия Украины будет не единственной политической силой в новом парламенте, которая будет представлять левую идеологию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.МОРОЗ сказал сегодня на пресс-конференции, комментируя заявление лидера КПУ Петра СИМОНЕНКО о том, что коммунисты в парламенте следующего созыва будут единственными, кто будет представлять левые партии.

А.МОРОЗ отметил, что это желание П.СИМОНЕНКО ему вполне понятно.

«Я не думаю, что оно будет реализовано таким образом, но я не могу мешать ему высказывать такое мнение», - отметил А.МОРОЗ.