Воз ЦИК и ныне там
"Рак пятится назад, а Щука тянет в воду..."
Центральная избирательная комиссия сегодня планирует определить очередность размещения названий политических сил в избирательном бюллетне.
|Андрей Магера
Свое предложение он мотивировал тем, что сегодня Апелляционный суд Киева рассматривает жалобу по предоставлению Министерства юстиции на решение Окружного административного суда столицы относительно партии “Пора” и в случае подтверждения решения окружного суда ЦИК должна будет внести изменения в перечень политических сил, которые будут принимать участие в выборах.
По словам А.МАГЕРЫ, если сегодня ЦИК определит номера партий и блоков в бюллетенях, потом невозможно будет внести изменения в настоящие документы, и он не хочет брать на себя ответственность за расход государственных средств на перепечатывание бюллетеней.
В то же время, член ЦИК Михаил ОХЕНДОВСКИЙ выразил мнение, что сегодняшнее рассмотрение иска Минюста в Апелляционном суде г. Киева не будет иметь прямого отношения к решениям ЦИК. Прямое отношение, по его словам, будет иметь рассмотрение в окружном суде жалобы блока “Наша Украина – Народная самооборона” на действии ЦИК. М.ОХЕНДОВСКИЙ отметил, что рассмотрение этой жалобы началось только сегодня, и даже если решение будет вынесено сразу, то вступит оно в законую силу только 5 сентября, когда уже истечет срок рассмотрения ЦИК вопроса об определении номеров политических партий блоков в бюллетенях.
Член ЦИК Юрий ДОНЧЕНКО напомнил, что срок печатания бюллетеней истекает только 12 сентября, и потому ЦИК может сегодня принять решение о порядковых номерах политических сил в бюллетенях, а вопрос печатания бюллетеней отложить до решения в судах вопроса об участии партии “Пора”.
Председатель ЦИК Владимир ШАПОВАЛ объявил перерыв в заседании комиссии, поскольку член ЦИК Александр ШЕЛЕСТ предложил изменить повестку дня заседания и рассмотреть этот вопрос первым.
Как известно, сегодня в 12.00 ЦИК планировала провести жеребьевку по определению очередности предоставления политическим силам эфирного времени на национальном телевидении и радио, а также очередность публикаций предвыборных программ в газетах «Голос України» и «Урядовий кур’єр» за счет и в рамках средств государственного бюджета.
Как сообщал УНИАН, 28 августа Окружной административный суд г. Киева начал рассмотрение жалобы НУ-НС относительно признания незаконными действий Министерства юстиции, которое выдало, как утверждают в блоке, самопровозглашенным лидерам “Поры” документы этой политической силы.
В тот же день Центральная избирательная комиссия исключила кандидатов в народные депутаты от партии “Пора” из избирательного списка блока “Наша Украина – Народная самооборона”, а также зарегистрировала список кандидатов в народные депутаты от партии “Пора” на выборы 30 сентября.
31 августа блок НУ-НС обжаловал в Киевском окружном административном суде регистрацию ЦИК партии “Пора” как самостоятельного субъекта избирательной кампании.
В тот же день Окружной административный суд города Киева признал противоправными действия Министерства юстиции относительно внесения изменений в состав руководящих органов партии “Пора” от 23 августа 2007 года.
2 сентября Минюст подал жалобу в Апелляционный административный суд г. Киева на решение Окружного административного суда столицы относительно партии «Пора».