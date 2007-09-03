Воз ЦИК и ныне там

Центральная избирательная комиссия сегодня планирует определить очередность размещения названий политических сил в избирательном бюллетне.

Как передает корреспондент УНИАН, в начале заседания член комиссии Андрей МАГЕРА предложил перенести на завтра рассмотрение вопроса о проведении жеребьевки относительно определения номеров политических партий (избирательных блоков политических партий) субъектов избирательного процесса, согласно которым их названия размещаются в избирательном бюллетне для голосования на внеочередных выборах народных депутатов Украины 30 сентября 2007 года.

Свое предложение он мотивировал тем, что сегодня Апелляционный суд Киева рассматривает жалобу по предоставлению Министерства юстиции на решение Окружного административного суда столицы относительно партии “Пора” и в случае подтверждения решения окружного суда ЦИК должна будет внести изменения в перечень политических сил, которые будут принимать участие в выборах.

По словам А.МАГЕРЫ, если сегодня ЦИК определит номера партий и блоков в бюллетенях, потом невозможно будет внести изменения в настоящие документы, и он не хочет брать на себя ответственность за расход государственных средств на перепечатывание бюллетеней.

В то же время, член ЦИК Михаил ОХЕНДОВСКИЙ выразил мнение, что сегодняшнее рассмотрение иска Минюста в Апелляционном суде г. Киева не будет иметь прямого отношения к решениям ЦИК. Прямое отношение, по его словам, будет иметь рассмотрение в окружном суде жалобы блока “Наша Украина – Народная самооборона” на действии ЦИК. М.ОХЕНДОВСКИЙ отметил, что рассмотрение этой жалобы началось только сегодня, и даже если решение будет вынесено сразу, то вступит оно в законую силу только 5 сентября, когда уже истечет срок рассмотрения ЦИК вопроса об определении номеров политических партий блоков в бюллетенях.

Член ЦИК Юрий ДОНЧЕНКО напомнил, что срок печатания бюллетеней истекает только 12 сентября, и потому ЦИК может сегодня принять решение о порядковых номерах политических сил в бюллетенях, а вопрос печатания бюллетеней отложить до решения в судах вопроса об участии партии “Пора”.

Председатель ЦИК Владимир ШАПОВАЛ объявил перерыв в заседании комиссии, поскольку член ЦИК Александр ШЕЛЕСТ предложил изменить повестку дня заседания и рассмотреть этот вопрос первым.

Как известно, сегодня в 12.00 ЦИК планировала провести жеребьевку по определению очередности предоставления политическим силам эфирного времени на национальном телевидении и радио, а также очередность публикаций предвыборных программ в газетах «Голос України» и «Урядовий кур’єр» за счет и в рамках средств государственного бюджета.

Как сообщал УНИАН, 28 августа Окружной административный суд г. Киева начал рассмотрение жалобы НУ-НС относительно признания незаконными действий Министерства юстиции, которое выдало, как утверждают в блоке, самопровозглашенным лидерам “Поры” документы этой политической силы.

В тот же день Центральная избирательная комиссия исключила кандидатов в народные депутаты от партии “Пора” из избирательного списка блока “Наша Украина – Народная самооборона”, а также зарегистрировала список кандидатов в народные депутаты от партии “Пора” на выборы 30 сентября.

31 августа блок НУ-НС обжаловал в Киевском окружном административном суде регистрацию ЦИК партии “Пора” как самостоятельного субъекта избирательной кампании.

В тот же день Окружной административный суд города Киева признал противоправными действия Министерства юстиции относительно внесения изменений в состав руководящих органов партии “Пора” от 23 августа 2007 года.

2 сентября Минюст подал жалобу в Апелляционный административный суд г. Киева на решение Окружного административного суда столицы относительно партии «Пора».