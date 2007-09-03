Оппонентам Богатырева советует сходить в суд

Координатор парламентского большинства Раиса БОГАТЫРЁВА предлагает оппонентам обращаться в суд, если они считают завтрашнее заседание Верховной Рады нелегитимным. Об этом она заявила в интервью журналистам.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам Р.БОГАТЫРЁВОЙ, «если мы правовая страна, и у кого-то возникают вопросы относительно правомерности открытия сессии и пленарного заседания, тот может обратиться в суд». «Любое решение суда будет принято как окончательное и будет принято во внимание», - отметила она.

По словам Р.БОГАТЫРЁВОЙ, “поскольку существуют разногласия в понимании легитимности завтрашнего заседания у наших оппонентов, то пускай они обращаются в суд”. Она сообщила, что коалиция считает, что завтрашнее заседание будет проходить в соответствии с Конституцией и законодательством Украины. «За пределами Конституции и законов ничего происходить не будет», - отметила Р.БОГАТЫРЁВА.

Она также сообщила, что завтра ВР рассмотрит вопрос о внесении изменений в законодательство относительно снятия депутатской неприкосновенности и лишения депутатских льгот.

Р.БОГАТЫРЁВА напомнила, что коалиция предложила Президенту Украины и оппозиции совместно рассмотреть эти вопросы. Она отметила, что пока ответа не получила, однако выразила надежду, что завтра оппозиция придет в зал, чтобы проголосовать за законопроект изменений в Конституцию по данному вопросу.

Кроме того, Р.БОГАТЫРЁВА отрицает, что на сегодня со стороны коалиции ведутся переговоры с депутатами - представителями оппозиции об отзыве их заявлений о сложении депутатских полномочий.