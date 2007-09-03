Азаров напомнил всем, как он в муках рожал Партию регионов

Налоговая служба в своей работе не должна пересекаться с политикой, заявил первый вице-премьер-министр, министр финансов Николай АЗАРОВ журналистам 1 сентября.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, «налоговая служба, как и любой другой правоохранительный орган и контролирующий орган, должна быть отделена от политики, она не должна участвовать в политической деятельности. Это мое глубокое убеждение».

Н.АЗАРОВ напомнил, что в свое время, занимая должность председателя Государственной налоговой администрации, он принял непосредственное участие в создании Партии регионального возрождения Украины - предшественницы Партии регионов.

«Да, мне пришлось на определенном этапе, будучи главой налоговой службы (Н.АЗАРОВ занимал должность председателя ГНАУ с октября 1996 года по ноябрь 2002 года - УНИАН) создать Партию регионов. Ну, был такой эпизод в моей деятельности. Я даже был председателем партии. Меня за это очень жестко критиковал Леонид Данилович (КУЧМА). Я там был 8 месяцев, занимался чисто организаторскими административными задачами. Нужно было эту партию хоть как-то сколотить, поднять, поставить на ноги, вот я этими вопросами и занимался, и больше практически ничем. Но я ушел, я спокойно сдал пост председателя СЕМИНОЖЕНКО Владимиру Петровичу, а после СЕМИНОЖЕНКО, как вы знаете, Виктор Федорович (ЯНУКОВИЧ) руководил, был избран председателем Партии регионов», - отметил Н.АЗАРОВ.

Справка УНИАН. В 1997 году была создана инициативная группа, ядром которой были председатель ГНАУ Н.АЗАРОВ, мэр Донецка Владимир РЫБАК, генеральный директор ТПО «Харьковкоммунпромвод» Валерий ПЕТРОСОВ, народные депутаты Владимир ПЕХОТА, Геннадий САМОФАЛОВ. Эта инициативная группа приняла решение о создании партии, основой идеологии которой являлся принцип регионализма, - Партии регионального возрождения Украины.

26 октября 1997 года в Киеве состоялся учредительный съезд Партии регионального возрождения Украины. Председателем партии был избран В.РЫБАК, заместителями –В.ПЕХОТА и Г.САМОФАЛОВ. 6 ноября 1997 года ПРВУ была зарегистрирована Министерством юстиции.

17 ноября 2000 г. в Киеве III внеочередной съезд ПРВУ принял решение об объединении Партии регионального возрождения Украины с другими партиями. Слияние произошло 18 ноября 2000 г. в Киеве на съезде пяти партий: Партии регионального возрождения Украины, Партии солидарности Украины, Партии труда, Всеукраинской партии пенсионеров, Партии «За красивую Украину». Новая партия получила временное название – Партия регионального возрождения «Трудовая солидарность Украины».

3 марта 2001 года на съезде в Киеве было принято решение о новом названии партии – Партия регионов. Свидетельство Министерства юстиции было выдано 21 марта 2001 года.