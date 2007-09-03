Мороз насобирал на сессию 640 вопросов

Верховная Рада Украины V созыва завтра планирует рассмотреть проект закона “О внесении изменений в Конституцию Украины” (относительно усовершенствования механизма организации публичной власти).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на заседании Согласительного совета сообщил председатель Верховной Рады V созыва Александр МОРОЗ.

По его словам, этот законопроект депутаты рассмотрят сразу после торжественного открытия IV сессии ВР V созыва.

Он отметил, что под этим законопроектом уже собрано 162 подписи народных депутатов для того, чтобы сразу после рассмотрения направить его в Конституционный Суд.

В то же время, А.МОРОЗ отметил, что существует еще один законопроект относительно внесения изменений в Конституцию, который касается отмены неприкосновенности депутатов, Президента и судей.

А.МОРОЗ отметил, что под этим законопроектом также нужно собрать 150 подписей депутатов для направления на рассмотрение КС.

Кроме того, А.МОРОЗ сообщил, что завтра ВР планирует рассмотреть и проект закона об отмене льгот высоких должностных лиц.

Также после открытия сессии планируется заслушать информацию правительства о чрезвычайных ситуациях в отдельных регионах Украины и о ликвидации их последствий.

Всего же в повестку дня IV сессии ВР внесено 640 вопросов.

А.МОРОЗ также отметил, что Верховная Рада на этой неделе будет работать в пленарном режиме только 4 сентября, а с 5 по 7 сентября депутаты будут работать в комитетах и фракциях.

Председатель ВР V созыва также заверил, что парламент этого созыва будет «работать до тех пор, пока не будут приведены к присяге новоизбранные депутаты».