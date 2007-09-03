Мороз насобирал на сессию 640 вопросов
ВР рассмотрит законопроект об изменениях в Конституцию
Верховная Рада Украины V созыва завтра планирует рассмотреть проект закона “О внесении изменений в Конституцию Украины” (относительно усовершенствования механизма организации публичной власти).
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на заседании Согласительного совета сообщил председатель Верховной Рады V созыва Александр МОРОЗ.
По его словам, этот законопроект депутаты рассмотрят сразу после торжественного открытия IV сессии ВР V созыва.
Он отметил, что под этим законопроектом уже собрано 162 подписи народных депутатов для того, чтобы сразу после рассмотрения направить его в Конституционный Суд.
В то же время, А.МОРОЗ отметил, что существует еще один законопроект относительно внесения изменений в Конституцию, который касается отмены неприкосновенности депутатов, Президента и судей.
А.МОРОЗ отметил, что под этим законопроектом также нужно собрать 150 подписей депутатов для направления на рассмотрение КС.
Кроме того, А.МОРОЗ сообщил, что завтра ВР планирует рассмотреть и проект закона об отмене льгот высоких должностных лиц.
Также после открытия сессии планируется заслушать информацию правительства о чрезвычайных ситуациях в отдельных регионах Украины и о ликвидации их последствий.
Всего же в повестку дня IV сессии ВР внесено 640 вопросов.
А.МОРОЗ также отметил, что Верховная Рада на этой неделе будет работать в пленарном режиме только 4 сентября, а с 5 по 7 сентября депутаты будут работать в комитетах и фракциях.
Председатель ВР V созыва также заверил, что парламент этого созыва будет «работать до тех пор, пока не будут приведены к присяге новоизбранные депутаты».