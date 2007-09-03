Тимошенко проведет митинг в Ужгороде

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО сегодня посетит Ужгород. Как сообщил корреспонденту УНИАН пресс-секретарь Блока Юлии Тимошенко в Закарпатской области Иван КОЛОДИЙ, в 18.00 Ю.ТИМОШЕНКО проведет митинг возле драматического театра, а в 20.30 выступит на областном телевидении «Тиса». В ходе поездки Ю.ТИМОШЕНКО презентует стратегическую программу развития Украины "Украинский прорыв".

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